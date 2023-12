Citychamp Watch, Jewellery Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citychamp Watch & Jewellery liegt derzeit bei 152, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 35,88 für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Citychamp Watch & Jewellery bei -6,5 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25,3 Prozent für "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" in den letzten 12 Monaten liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Citychamp Watch & Jewellery beträgt derzeit 0 %, was 6,2 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,2 % liegt. Diese niedrigere Rendite führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,16 HKD lag. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,12 HKD um 3,45 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Darüber hinaus liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 1,18 HKD, was 5,08 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Citychamp Watch & Jewellery sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten negative Bewertungen und wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.