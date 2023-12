Citychamp Watch, Jewellery Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Aktie von Citychamp Watch & Jewellery wird aufgrund des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 152,85 liegt der Wert um insgesamt 309 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 37,33. Infolgedessen wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Citychamp Watch & Jewellery festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Citychamp Watch & Jewellery derzeit bei 1,17 HKD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,12 HKD, was einem Abstand von -4,27 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 1,19 HKD, was einer Differenz von -5,88 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Citychamp Watch & Jewellery wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 80 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Citychamp Watch & Jewellery-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.