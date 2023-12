Accretion Acquisition Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Accretion Acquisition betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Accretion Acquisition momentan überkauft ist und die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft wird. Für den 25-Tage-RSI hingegen ist die Bewertung "Neutral", da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Accretion Acquisition derzeit bei 10,42 USD. Bei einem Aktienkurs von 10,541 USD aus dem Handel ergibt sich ein Abstand von +1,16 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 10,53 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, ergibt die Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat. Somit erhält die Aktie von Accretion Acquisition bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt, dass Accretion Acquisition in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet wurde. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

