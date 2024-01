Citychamp Dartong im Check!

Die Bewertung von Citychamp Dartong Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität liefert folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb wir diesen Punkt als "Neutral" bewerten. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Citychamp Dartong-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Citychamp Dartong-Aktie zeigt einen Wert von 25, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (60) ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Citychamp Dartong.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Citychamp Dartong-Aktie mit 2,51 CNH derzeit -3,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -10,36 Prozent beträgt. Somit ergibt sich für die beiden Zeiträume insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Citychamp Dartong neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt. Die automatische Analyse der Kommunikation ergab, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.