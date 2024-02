Cherry Hill Mortgage Investment Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse von Cherry Hill Mortgage Investment Corp-Aktien deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,9 USD, was unter dem letzten Schlusskurs von 3,51 USD liegt, was zu einer Abweichung von 10 Prozent führt. Auch der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt von 4,1 USD zeigt eine Abweichung von 14,39 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment hingegen ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen über die Aktie veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cherry Hill Mortgage Investment Corp liegt bei 62,5, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 72,36, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also für Cherry Hill Mortgage Investment Corp eine eher negative Bewertung basierend auf den verschiedenen Indikatoren der technischen Analyse.