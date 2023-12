Citychamp Dartong Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Citychamp Dartong-RSI liegt bei 57,58, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 49,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den 25-tägigen Zeitraum führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Citychamp Dartong derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 2,87 CNH, während der Aktienkurs (2,65 CNH) um -7,67 Prozent darüber liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 2,61 CNH, was einer Abweichung von +1,53 Prozent entspricht und die Aktie im genannten Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie liefern die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Einschätzung der Aktienkurse erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Bewertungen und Kommentare zu Citychamp Dartong in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv ausfallen. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt insgesamt acht konkret berechnete Signale (5 "Schlecht", 3 "Gut"), was auf der Ebene der Handelssignale zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher Citychamp Dartong hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.