City of London Investment Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die City Of London Investment-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,59 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine Dividendenrendite von 6,03 Prozent verzeichnet, ergibt sich eine Differenz von +3,56 Prozent zugunsten der City Of London Investment-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von City Of London Investment als Neutral-Titel bewertet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die City Of London Investment-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 66,67 und ein RSI25-Wert von 51,89, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche hat die City Of London Investment-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,01 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -15,22 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -5,79 Prozent gefallen sind. Auch im Sektorvergleich zeigt die Aktie eine Unterperformance, da der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von -3,05 Prozent verzeichnete und die City Of London Investment-Aktie um 17,97 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die City Of London Investment-Aktie ebenfalls negativ bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine geringe Aktivität und eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie von City Of London Investment insgesamt als "Schlecht" eingestuft.