City Office Reit Aktie: Finger Weg!

Die City Office REIT Inc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,03 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 4,75 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -5,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,66 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von (-16,08 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die City Office REIT Inc also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um City Office REIT Inc in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei City Office REIT Inc festgestellt. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Die Diskussion um das Unternehmen hat jedoch an Aufmerksamkeit verloren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält City Office REIT Inc daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die City Office REIT Inc-Aktie hat einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des RSI auf 25-Tage-Basis (70,94) wird jedoch deutlich, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für City Office REIT Inc.