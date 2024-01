City Developments löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "City Developments":

Die technische Analyse der City Developments-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,76 SGD. Der letzte Schlusskurs bei 6,65 SGD weicht somit um -1,63 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schaut man auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 6,31 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+5,39 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die City Developments-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben City Developments auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um City Developments aufgegriffen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie.

Die Betrachtung von Handelssignalen führt jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Sieben konkret berechnete Signale (6 "Schlecht", 1 "Gut") ergeben insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung. Somit ergibt sich eine uneinheitliche Bewertung der City Developments-Aktie.

Ein weiteres Mittel aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 6,45 Punkte, was darauf hindeutet, dass City Developments momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine Rolle. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde eine starke Aktivität gemessen, die zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die City Developments-Aktie.