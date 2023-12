City Developments Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "City Developments":

Die Stimmung der Anleger bei City Developments in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 1 gute Signale, was zu einer insgesamt negativen Empfehlung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die City Developments-Aktie ergab einen Wert von 65, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40,93) führte zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating für City Developments.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über City Developments in den sozialen Medien. Somit erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der City Developments-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,78 SGD lag, während der letzte Schlusskurs bei 6,57 SGD lag, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die City Developments-Aktie somit insgesamt ein neutrales Rating, basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.