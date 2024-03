City Chic Collective Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die City Chic Collective befindet sich derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses in einer neutralen Position. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,42 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,43 AUD) um +2,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,51 AUD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -15,69 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 76 Punkten, was darauf hinweist, dass City Chic Collective momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von City Chic Collective in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Dies führte zu einer Bewertung als "Gut" durch die Redaktion, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die City Chic Collective basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment aktuell als "Neutral" bewertet wird.