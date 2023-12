City Chic Collective Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für City Chic Collective betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 13,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen überverkauften Wert von 25, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt dieser bei 0,4 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,49 AUD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +22,5 Prozent im Vergleich zum GD200 und +44,12 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält City Chic Collective daher eine Bewertung von "Gut" für diese technische Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, mit vereinzelten Tagen, an denen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments für das Unternehmen City Chic Collective.