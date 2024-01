City Chic Collective Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes.

City Chic Collective wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 12,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die City Chic Collective-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 22,54, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei City Chic Collective. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die City Chic Collective-Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,4 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,535 AUD deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,36 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält City Chic Collective auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien beobachtet wurde, war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber City Chic Collective. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.