City Aktie: Das ist die Höhe!

Derzeitige Analyse zeigt, dass die Aktie der City unterbewertet ist, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,64, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,07 liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einschätzung für die City-Aktie. Der RSI7 liegt bei 7,81, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 23,18 liegt und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der City-Aktie beträgt derzeit 3,12 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,62 liegt und somit eine negative Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie zur Folge hat.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die City-Aktie insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor, was zu einer positiven Gesamtbewertung in diesem Bereich führt.