City Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. An acht Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen City gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. City weist hierbei einen Wert von 12,64 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt bei "Handelsbanken" und somit als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 15,58, was einem Abstand von 19 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,12 % bei City, während der Branchendurchschnitt bei "Handelsbanken" bei 138,81 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Rendite deutlich niedriger ist.

Der Vergleich des Aktienkurses von City mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" zeigt eine Rendite von 14,38 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 2,08 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei City mit 12,3 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.