City Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Analystenmeinung zu City-Aktien wird als "Neutral" bewertet, basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten. Es gibt insgesamt 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen. In den letzten 30 Tagen gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer potenziellen Performance von -100 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 100,55 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht", während die Redaktion insgesamt ein Rating von "Gut" vergibt.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild zu City, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt City mit einer Rendite von 5,45 Prozent um mehr als 1 Prozent darüber. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -2,81 Prozent, wobei City mit 8,26 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der City-Aktie bei 96,24 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 100,55 USD beträgt +4,48 Prozent. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt -4,73 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.