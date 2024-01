Citrine Global Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Citrine Global heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 14,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Citrine Global überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und dementsprechend als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Citrine Global-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Citrine Global neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Citrine Global insgesamt als "Neutral" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Citrine Global-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,022 USD, was einem Unterschied von -26,67 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10 Prozent) liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Für die einfache Charttechnik erhält Citrine Global somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenso wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Citrine Global zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Citrine Global eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.