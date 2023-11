Citrine Global Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Citrine Global steht derzeit bei 33,33, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50, was ebenfalls als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Citrine Global wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Citrine Global liegt derzeit bei 0,03 USD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,021 USD liegt, was einem Abstand von -30 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,02 USD, was einer aktuellen Differenz von +5 Prozent entspricht und somit ein "neutral" Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Citrine Global von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine Gesamteinstufung von "gut".