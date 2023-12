Citrine Global Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Citrine Global-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 55,56, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die Citrine Global-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des RSI.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität für Citrine Global ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Entfernung des aktuellen Kurses von 0,019 USD um 36,67 Prozent vom GD200 (0,03 USD). Im Gegensatz dazu ergibt sich ein "Neutral"-Signal basierend auf dem GD50, der einen Kurs von 0,02 USD aufweist.

Die Stimmung in sozialen Plattformen und Medien ist ebenfalls neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung für die Citrine Global-Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Citrine Global-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.