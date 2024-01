Citrine Global Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Citrine Global betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 14,29 Punkte, was darauf hindeutet, dass Citrine Global momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,06, was bedeutet, dass Citrine Global hier weder überkauft noch -verkauft ist, und das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Citrine Global wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Citrine Global haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Citrine Global aktuell bei 0,03 USD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 0,02 USD aufweist. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.