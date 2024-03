Citizens of Virginia Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Citizens Of Virginia-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -5,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt wurden. Sowohl die technische Analyse als auch die Anleger-Stimmung ergeben daher insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Citizens Of Virginia-Aktie mit einem Wert von 24,62 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 69, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Bewertungen aus der technischen Analyse, der Stimmungslage in den sozialen Medien und dem Anleger-Sentiment zeigen gemischte Signale, die insgesamt zu einer neutralen Einschätzung der Citizens Of Virginia-Aktie führen.