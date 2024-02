Citizens of Virginia Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Citizens Of Virginia wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46,32 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 61,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Für Citizens Of Virginia zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge sowie die Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Citizens Of Virginia in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Citizens Of Virginia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,75 USD. Der letzte Schlusskurs von 27,7 USD weicht um -3,65 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine geringe Abweichung von -1,63 Prozent, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Für Citizens Of Virginia zeigt sich weder eine besonders positive noch negative Stimmung in den sozialen Medien. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Faktoren insgesamt die Bewertung "Neutral" für Citizens Of Virginia.