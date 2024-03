Citizens of Virginia Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Citizens Of Virginia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 28,61 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 26,99 USD weicht somit um -5,66 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 27,83 USD, was einer Abweichung von -3,02 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Citizens Of Virginia lassen keine eindeutige Stimmung erkennen. Überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen, wodurch das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Die Redaktion schließt daraus, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den vergangenen Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikanten Veränderungen. Daher erhält die Citizens Of Virginia-Aktie in diesen Kategorien ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Citizens Of Virginia-Aktie liegt bei 50,51, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Citizens Of Virginia-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Sentiments.