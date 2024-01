Citizens /WV Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Financial":

Die Aktie von Citizens -Wv wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Bezug auf die Dividende liegt Citizens -Wv mit 4,63 % unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt unterschiedliche Bewertungen. Der Wert aus den letzten 200 Handelstagen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, während der Wert aus den letzten 50 Handelstagen zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie von Citizens -Wv.