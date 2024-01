Citizens /WV Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Financial":

Die technische Analyse der Citizens -Wv-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 21,48 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 18,9 USD, was einem Unterschied von -12,01 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage beträgt dieser 19,15 USD, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs nur um -1,31 Prozent abweicht. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Citizens -Wv-Aktie beträgt 86,21, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Citizens -Wv mit einer Ausschüttung von 4,63 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,97 %) niedriger, mit einer Differenz von 134,34 Prozentpunkten. Daher wird die aktuelle Einstufung als "Schlecht" abgeleitet.