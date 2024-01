Citizens Services Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie von Citizens Services wird unter dem Gesichtspunkt des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 10,83 liegt sie insgesamt 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 15,39 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Citizens Services eher neutral diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Citizens Services eine Dividendenrendite von 3,61 % aus, was 135,04 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Citizens Services liegt aktuell bei 44,61 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".