Citizens Services Aktie: Keine Panik!

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens Services bei 10, was bedeutet, dass die Börse 10,32 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, der bei 16 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Citizens Services derzeit eine Rendite von 3,27 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 139,01 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -135. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Citizens Services-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Mit Blick auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") 151562,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -1,03 Prozent, und Citizens Services liegt aktuell 23,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz wird ebenfalls berücksichtigt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und führte ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Damit wird Citizens Services insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.