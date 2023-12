Citizens, Northern Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Chase":

Die Aktie von Citizens & Northern wird aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 11,85 liegt die Bewertung 26 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,95). Dies deutet auf eine gute fundamentale Analyse hin.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Citizens & Northern-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Bisher liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten beläuft sich auf 21 USD, was auf eine zukünftige Performance von -7 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 22,58 USD hindeutet. Insgesamt erhalten wir daher als Redaktion das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Citizens & Northern mit einer Rendite von -6,67 Prozent im Vergleich zum Finanzsektor um mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche mit einer mittleren Rendite von -3,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten schneidet Citizens & Northern mit einer Rendite von 3,01 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Citizens & Northern hingegen gute Bewertungen. Die 200-Tage-Linie liegt bei 19,63 USD, was einen Abstand von +15,03 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 22,58 USD bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einer Differenz von +16,75 Prozent ein positives Signal. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.