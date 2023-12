Citizens, Northern Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Citizens & Northern liegt derzeit bei 11,85 und ist damit um 26 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 15. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Citizens & Northern liegt derzeit bei 20,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Citizens & Northern mit -6,67 Prozent mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche in den letzten 12 Monaten von -2,95 Prozent liegt die Aktie mit 3,72 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Citizens & Northern bei 19,63 USD liegt, während der Aktienkurs bei 22,58 USD liegt, was einer Abweichung von +15,03 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 19,34 USD, was einer Abweichung von +16,75 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.