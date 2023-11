Citizens Community Quartalsbilanz: Umsatzrückgang und Gewinnprognose im Fokus

IN 69 TAGEN ERSCHIENEN QUARTALSZAHLEN VON CITIZENS COMMUNITY – WIE ENTWICKELT SICH DIE AKTIE?

Die Börsianer sind gespannt: In genau 69 Tagen wird das Unternehmen Citizens Community aus den Vereinigten Staaten seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal bekannt geben. Aktienbesitzer und Analysten halten den Atem an. Was können wir in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Citizens Community-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Noch haben wir etwas Zeit, aber am Tag der Veröffentlichung werden die Anleger sicherlich gebannt auf das Ergebnis schauen. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge erwarten die Analystenhäuser einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Citizens Community noch einen Umsatz von 16,59 Millionen Euro, doch nun wird ein Rückgang um -18,52 Prozent auf 13,52 Millionen Euro prognostiziert. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich ändern und um -7,52 Prozent fallen auf 4,06 Millionen Euro.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, sind die Analysten eher pessimistisch für dieses Jahr. Sie gehen davon aus, dass der Umsatz um -18,52 Prozent sinken wird und auch der Gewinn soll um -7,52 Prozent zurückgehen und bei etwa 15,11 Millionen Euro liegen. Obwohl der Gewinn weiterhin positiv bleibt und im Vergleich zum Vorjahr bei etwa -7,52 Prozent liegt, erreichte er damals 16,34 Millionen Euro. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 1,55 Euro liegen.

Einige Aktionäre beziehen sich bereits auf die geschätzten Quartalszahlen und haben erste Reaktionen gezeigt. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +13,43 Prozent verändert.

Analysten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von 12 Monaten soll der Kurs bei 10,45 Euro liegen, was basierend auf dem aktuellen Kurs einen Gewinn von +7,51 Prozent bedeuten würde. Für Anleger, die jetzt noch einsteigen möchten, könnte dies bedeuten innerhalb eines Jahres einen Gewinn von +7,51 Prozent zu erzielen.

Auch aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein positiver Verlauf des Kurstrends bei Citizens Community. Der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keinen Widerstand.

Es bleibt spannend zu beobachten wie sich die Aktie entwickeln wird und ob die Erwartungen der Analysten eintreffen werden. Die Quartalsergebnisse werden sicherlich für viel Gesprächsstoff sorgen und könnten potentiell Einfluss auf den weiteren Verlauf der Citizens Community-Aktie nehmen.

