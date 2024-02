Citizens Community Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Eine Bewertung der Stimmung und des Buzzes rund um die Aktie von Citizens Community -Wi ergab, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab hingegen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhielt die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Finanzen" lag die Rendite von Citizens Community -Wi mit 2,14 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Allerdings war die Rendite im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" mit -2,36 Prozent im vergangenen Jahr insgesamt negativ. In diesem Vergleich schnitt Citizens Community -Wi jedoch mit einer Rendite von 4,5 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

Auf fundamentalen Basis wurde festgestellt, dass die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) unterbewertet ist, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,15 gehandelt wird, was einen Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 18,83 ergibt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis ebenfalls mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.