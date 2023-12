Citizens Community Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Diskussionen über Citizens Community - Wi in den sozialen Medien haben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen geliefert. Es gab weder überwiegend positive noch negative Äußerungen, sondern hauptsächlich neutrale Themen. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Citizens Community - Wi weist hier einen Wert von 8,15 auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,11 in der Kategorie "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Somit ist das Unternehmen unterbewertet und erhält von uns eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei -135,99 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik deshalb als "schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 29,29 Punkten, was bedeutet, dass die Citizens Community - Wi-Aktie derzeit überverkauft ist. Daher erhält sie von uns ein "Gut"-Rating. Der RSI25 liegt bei 45,12, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier abweichend als "neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Aspekt unserer Analyse führt.