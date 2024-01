Citizens Community Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Citizens Community -Wi ergibt sich ein RSI-Wert von 87,5 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 25, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Citizens Community -Wi beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -136,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens Community -Wi beträgt 8, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen. Aus diesem Grund wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält von unserer Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger den Aktienkurs beeinflussen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung gegenüber Citizens Community -Wi neutral ist. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich daraus, dass Citizens Community -Wi in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.