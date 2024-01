Citizens Community Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten beiden Wochen wurde Citizens Community -Wi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Auch in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Citizens Community -Wi. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite für Citizens Community -Wi liegt bei 2,79 Prozent und damit nur leicht über dem Mittelwert von 2,03 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Citizens Community -Wi liegt bei 38, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für Citizens Community -Wi.