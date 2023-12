Citizens Bancshares Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens Bancshares -Ga liegt derzeit bei 43, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,05 für "Handelsbanken" eine Überbewertung von etwa 173 Prozent bedeutet. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Citizens Bancshares -Ga-Aktie über 200 Handelstage bei 37,88 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 37,5 USD weicht nur um 1 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt über 50 Handelstage, so liegt dieser bei 35,58 USD, was einem Anstieg von 5,4 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Hierdurch ergibt sich eine positive Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Citizens Bancshares -Ga als neutral ein. Der RSI7 liegt bei 72,46 und wird daher als "Schlecht" bewertet, während der RSI25 bei 36,25 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Citizens Bancshares -Ga derzeit eine Dividendenrendite von 2,17 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,62 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche.