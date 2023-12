Citizens Bancshares Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Bancshares":

Die Aktie von Citizens Bancshares -Ga wird derzeit in verschiedenen Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung um 167 Prozent höher als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Handelsbanken". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 37,72 USD für den Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 38,5 USD, was einer Steigerung von 2,07 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man auch den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der Schlusskurs darüber und ergibt somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis der Citizens Bancshares -Ga-Aktie.

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse betrachtet auch das Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen und ergibt aktuell den Wert 47,76, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung für die Aktie von Citizens Bancshares -Ga.