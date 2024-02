Citizens Bancshares Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Bancshares":

Die Dividendenrendite von Citizens Bancshares -Ga liegt derzeit bei 1,78 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Differenz von -137,08 Prozent im Vergleich zum Branchenwert von 138,87. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Citizens Bancshares -Ga eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +14,98 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +8,56 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild bei Citizens Bancshares -Ga hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Kriterium "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Veränderungen in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Citizens Bancshares -Ga weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Citizens Bancshares -Ga-Wertpapier für die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung, während es in der technischen Analyse und im Sentiment und Buzz-Bereich "Gut" bzw. "Neutral" bewertet wird.