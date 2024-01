Citizens Bancshares Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Bancshares":

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Citizens Bancshares -Ga in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,15 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +5,31 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Citizens Bancshares -Ga liegt aktuell bei 2,17 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Basierend auf diesem Ergebnis bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens Bancshares -Ga bei einem Wert von 43, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" über dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.