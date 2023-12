Citizens Bancshares Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Bancshares":

Die Dividendenrendite von Citizens Bancshares -Ga liegt derzeit bei 2,17 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,62 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens Bancshares -Ga beträgt 43, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 16,05 als überdurchschnittlich hoch eingestuft wird. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien. Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Citizens Bancshares -Ga als neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 72,46, was als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 bei 36,25 liegt und als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend neutral sind. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Citizens Bancshares -Ga basierend auf der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.