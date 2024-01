Citizens Bancshares Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Bancshares":

Die Aktie von Citizens Bancshares -Ga wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,81 bewertet. Dies liegt 185 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 15,39 und deutet auf eine Unterbewertung hin, basierend auf einer fundamentalen Analyse.

Die Diskussionsintensität bezüglich der Aktie von Citizens Bancshares -Ga ist durchschnittlich, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Citizens Bancshares -Ga derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Die Differenz beträgt 136,48 Prozentpunkte, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also aus diesen verschiedenen Analysen eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Citizens Bancshares -Ga.