Citizens Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Citizens-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,75 USD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 21,56 Prozent unter dem GD200 von 9,88 USD liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,78 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand nur -0,39 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Citizens. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Citizens wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,71 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,75 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Citizens-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.