Citizens Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Citizens -Tx im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 8,19 Prozent erzielt hat, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Versicherungen verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 28,27 Prozent, wobei Citizens -Tx mit 20,08 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Ergebnisse zu Citizens -Tx auf sozialen Plattformen neutral. Darüber hinaus haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Citizens -Tx behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Citizens -Tx beträgt 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 3,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 3,86) liegt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik der Citizens -Tx-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens -Tx bei einem Wert von 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 38,53) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 77 Prozent). Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Citizens -Tx daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.