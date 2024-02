Citizens Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Citizens -Tx hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,44 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Unterperformance von 151536,04 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 15,77 Prozent, wobei Citizens -Tx derzeit 14,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Citizens -Tx ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,25 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 80 Prozent des durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung". Auf dieser Basis wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Citizens -Tx derzeit um -1,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +0,72 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktivität im Netz üblich ist und es kaum Stimmungsänderungen gibt. Daher wird die Aktie von Citizens -Tx in Bezug auf diesen Faktor insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wird die Aktie von Citizens -Tx aufgrund ihrer Performance, fundamentaler Kriterien, technischer Analyse und des Sentiments als neutral bewertet.