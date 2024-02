Citizens Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Versicherungsaktie Citizens -Tx weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Redaktion sie als "Schlecht" bewertet, da sie im Vergleich zu anderen Aktien in der Branche eher unrentabel ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 48,84, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutral Situation mit einem Wert von 47. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Citizens -Tx in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren, wobei an einem Tag sogar positive Diskussionen verzeichnet wurden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt derzeit bei 7,9, was 81 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 40. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.