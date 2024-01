Blue River Holdings Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Blue River-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,42 HKD verzeichnet. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,3 HKD, was einem Unterschied von -28,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,38 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -21,05 Prozent entspricht. Daher erhält die Blue River-Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Blue River liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch eine überkaufte Situation an, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Blue River-Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung rund um die Blue River-Aktie hin. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung für die Blue River-Aktie, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt wird die Blue River-Aktie sowohl charttechnisch als auch unter Berücksichtigung der Anlegerstimmung und des Sentiments neutral bis schlecht bewertet.