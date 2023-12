Citizen WatchADR Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Citizen":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Citizen Watch ist neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Citizen Watch daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Citizen Watch derzeit bei 856,07 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 814 JPY gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -4,91 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 873,46 JPY, was einer Distanz von -6,81 Prozent entspricht und somit zu einer schlechteren Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das KGV der Aktie derzeit bei 11,68 liegt und somit um 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Citizen Watch-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 78 liegt, was auf eine Überbewertung hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 65,74, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Citizen Watch.