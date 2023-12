Citizen WatchADR Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Citizen":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Citizen Watch wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 49,18 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 63,95 keine Anzeichen einer Über- oder Unterbewertung. Insgesamt erhält Citizen Watch daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Mit einer Dividende von 4,55 % liegt Citizen Watch über dem Branchendurchschnitt von 2,73 % für Elektronische Geräte und Komponenten. Die Ausschüttung ist daher höher zu bewerten, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,68 für Citizen Watch 72 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.