Citizen WatchADR Aktie: Interessante Aussichten?

Die Dividendenrendite von Citizen Watch beträgt aktuell 4,55 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 4,6 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In der technischen Analyse zeigt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 858,06 JPY, während der aktuelle Kurs bei 894 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht bei 861,34 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Citizen Watch als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 9,7 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" bewertet. Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Citizen Watch daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

