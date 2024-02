Citizen Holdings Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt an, dass die Aktie "überverkauft" ist, zwischen 70 und 100 gilt sie als "überkauft", während Werte dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI von Citizen Watch liegt bei 26,87, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 24,2 und deutet ebenfalls auf eine "gut"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividende weist Citizen Watch im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 4,23 % auf, was 1,61 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt von 2,62 %. Dies führt zu einer Einstufung als "gut" aufgrund des möglichen Mehrgewinns.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass sich die Stimmung rund um Citizen Watch in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, dass über Citizen Watch in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Citizen Watch auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher mit einer "neutral"-Bewertung eingestuft.