Citizen Holdings Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizen":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Citizen Watch zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Citizen Watch hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Citizen Watch.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Citizen Watch mittlerweile auf 908,27 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1021 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,41 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Auf der anderen Seite weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 982,68 JPY auf, was die Aktie mit +3,9 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtnote "Gut" für die technische Analyse.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Citizen Watch im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,14 ergibt sich ein Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 80,5, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Citizen Watch wird ein RSI von 18,75 festgestellt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,55, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut" für die Aktie von Citizen Watch.